Манёвр невидимой смертью: быстроразвёртываемые минные поля

«Хочешь быть передовым сей квадратно-гнездовым!» (специфический юмор времён СССР) Как уже неоднократно отмечалось в различных источниках, характер военного конфликта на Украине скорее напоминает позиционные сражения времён Первой мировой войны, нежели куда более маневренные боевые действия периода Второй мировой войны и последующих конфликтов.