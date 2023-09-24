Манёвр невидимой смертью: быстроразвёртываемые минные поля

«Хочешь быть передовым сей квадратно-гнездовым!» (специфический юмор времён СССР) Как уже неоднократно отмечалось в различных источниках, характер военного конфликта на Украине скорее напоминает позиционные сражения времён Первой мировой войны, нежели куда более маневренные боевые действия периода Второй мировой войны и последующих конфликтов.
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