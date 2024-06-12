Спецназ уничтожает пехоту ВСУ в Часов Яре (ВИДЕО)

Спецназ уничтожает пехоту ВСУ в Часов Яре. Бойцы 58-го отдельного батальона спецназначения отследили перемещение бронетехники врага до его опорного пункта, после чего точными сбросами сорвали планируемую ротацию ВСУ.
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