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Ошибка при буровзрывных работах стоила жизни трем сотрудникам рудника в Оренбуржье

Ошибка при буровзрывных работах стоила жизни трем сотрудникам рудника в Оренбуржье

Трое сотрудников Гайского горно-обогатительного комбината погибли на предприятии. К их смерти могли привести неверный расчет заряда при буровзрывных работах либо нахождение в небезопасной зоне, передает пресс-служба СУ СК РФ по Оренбургской области.

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