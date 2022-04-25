Ошибка при буровзрывных работах стоила жизни трем сотрудникам рудника в Оренбуржье

Трое сотрудников Гайского горно-обогатительного комбината погибли на предприятии. К их смерти могли привести неверный расчет заряда при буровзрывных работах либо нахождение в небезопасной зоне, передает пресс-служба СУ СК РФ по Оренбургской области.