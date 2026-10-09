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Очередная GeForce RTX 5090 сгорела, MSI во всём обвинила искусственный интеллект

Очередная GeForce RTX 5090 сгорела, MSI во всём обвинила искусственный интеллект

Как именно локальный запуск ИИ повредил GeForce RTX 5090 — не сообщается Владелец игрового ПК MSI, купленного в августе текущего года, сообщил о выходе из строя видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090.

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