Очередная GeForce RTX 5090 сгорела, MSI во всём обвинила искусственный интеллект

Как именно локальный запуск ИИ повредил GeForce RTX 5090 — не сообщается Владелец игрового ПК MSI, купленного в августе текущего года, сообщил о выходе из строя видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090.
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