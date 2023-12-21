Российские ученые улучшили мембраны для очистки и обессоливания воды

Результаты исследования опубликованы в журнале Desalination. С каждым годом доступность пресной воды снижается из-за ее интенсивного использования, загрязнений и слабого развития систем водоочистки в промышленности и бытовом секторе.
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