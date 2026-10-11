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Стала известна реакция Зеленского на объявленное Трампом энергетическое перемирие

Стала известна реакция Зеленского на объявленное Трампом энергетическое перемирие

Украинская сторона ничего не слышала про объявленное президентом США Дональдом Трампом энергетическое перемирие между Москвой и Киевом, но готова поддержать эту инициативу .

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