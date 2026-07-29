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Сильное задымление и срочная эвакуация: в Твери потушили пожар в жилом доме

Сильное задымление и срочная эвакуация: в Твери потушили пожар в жилом доме

В Твери пожарные спасли 10 человек при возгорании в жилом доме на проспекте Калинина. В ночь на 28 июля 2026 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области поступило сообщение о пожаре в многоэтажном жилом доме в Твери — на проспекте Калинина.

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