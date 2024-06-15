Операция «Нелегал» выявила в Ивановской области 40 фактов незаконной занятости

17 иностранцам запрещен въезд в Россию в дальнейшем.По итогам операции «Нелегал», проведенной в Ивановской области, зафиксировано более 250 административных правонарушений в миграционной сфере, а также 40 фактов незаконной трудовой деятельности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии