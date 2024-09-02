Новолуние в Деве 3 сентября 2024 года: время кармических изменений и перезагрузки Ольга ВайленкоСентябрь 2024 года начнется с одного из самых значимых астрологических событий осени — Новолуния в знаке Девы, которое произойдет 3 сентября в 04:56 по московскому времени.