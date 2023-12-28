Четыре дрона в Новосибирске сделали школьники для отправки на СВО

Дети в Новосибирске продолжают помогать бойцам, принимающим участие в специальной военной операции. Они не только пишут письма и делают маскировочные сети, но и под присмотром взрослых изготавливают дроны.
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