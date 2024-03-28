Жители Смоленщины умирают от алкоголя реже, чем в среднем люди по России

Злоупотребление спиртным приводит к развитию многих болезней Соблюдая “традицию” выпивать несколько раз в неделю, люди зачастую забывают, что злоупотребление крепкими алкогольными напитками может привести к развитию более 60 заболеваний.
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