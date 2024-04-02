С 1 апреля медработникам из малых городов и сёл повысят зарплату. 💸💸💸💸 Сумма выплат зависит от численности проживающих в населённых пунктах.
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С 1 апреля медработникам из малых городов и сёл повысят зарплату. 💸💸💸💸 Сумма выплат зависит от численности проживающих в населённых пунктах.