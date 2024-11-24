«Простите, мы любим Россию»: на Западе начали массово извиняться после удара «Орешником»

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Потому, что нынешние правители натовских стран и ЕС, не привязаны к этим территориям, которыми их назначили управлять из Вашингтона. Вы должны понять одно, они просто клерки, назначенные на посты.
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8 час.
В
Василий
А ты что, будешь утверждать что их выбрали наши враги?
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8 час.
Семен Демин
Что нам их извинения. Мы знаем, что простые люди не хотят войны и в РФ тоже. У нас есть цель:  де милитаризация и денацификация Украины. И она должна быть достигнута.
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1 час.

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