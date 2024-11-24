«Простите, мы любим Россию»: на Западе начали массово извиняться после удара «Орешником»

ЛК Любовь Кузьмина Потому, что нынешние правители натовских стран и ЕС, не привязаны к этим территориям, которыми их назначили управлять из Вашингтона. Вы должны понять одно, они просто клерки, назначенные на посты.

В Василий А ты что, будешь утверждать что их выбрали наши враги?