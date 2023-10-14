В Петербурге заработала выставка графических работ Марка Шагала

В частности, посетители смогут увидеть гравюры к «Мёртвым душам» Гоголя. Ретроспективная выставка графических работ художника-авангардиста Марка Шагала открылась в Bashmakov Gallery на территории квартала «Ленполиграфмаш».
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