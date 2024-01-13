Киев запросил у Вашингтона штурмовики А10 Thunderbolt

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Несекретные материалы

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Комментарии
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Светлейший
Куеву нужно то, нужно это... А нам нужен вождь уровня Сталина, остальное у нас есть, нет воли на принятие решения по уничтожению врагов, к коим я причисляю весь коллективный Запад, хахлятина здесь просто повод и источник пушечного мяса...
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