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Я.Кедми о провокации Defender: Больше на таран никого брать не будут. Будут стрелять на поражение

Военно-политический эксперт, экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ITON.TV высказывает мнение о целях организаторов провокации с участием британского эсминца "Дефендер" вблизи Крыма и ее последствиях, оценивает боеготовность российских военных моряков, летчиков и разведслужб в данной ситуации, сравнивает действия "Дефендер" с аналогичными действиями в ноябре 2020 года эсминца ВМС США "Джон Маккейн" в территориальных водах России в заливе Петра Великого на Дальнем Востоке, анализирует возможность использования начинающихся военно-морских учений НАТО «Си Бриз-2021» в северо-западной части Черного моря для прикрытия передачи Украине различных видов вооружений, а также рассказывает о теме своего докладе на IX московской конференции по международной безопасности.

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