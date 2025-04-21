Мошенники создают сайты авиабилетов за часы: жалобы россиян растут

Количество жалоб на мошенничество при покупке электронных авиабилетов значительно возросло. Во многих случаях обман обнаруживается только в аэропорту, что позволяет злоумышленникам быстро сменить название и адрес сайта для продолжения деятельности.
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