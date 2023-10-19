Как выглядит вилла за 589 тысяч рублей, которую снимает Айза на Бали

Как выглядит вилла за 589 тысяч рублей, которую снимает Айза на БалиАйза живет на две страны: часть времени проводит в России, часть – на Бали, поэтому логично, что ей в голову пришла мысль обзавестись здесь жильем.
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