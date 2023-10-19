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Как выглядит вилла за 589 тысяч рублей, которую снимает Айза на Бали

Как выглядит вилла за 589 тысяч рублей, которую снимает Айза на Бали

Как выглядит вилла за 589 тысяч рублей, которую снимает Айза на БалиАйза живет на две страны: часть времени проводит в России, часть – на Бали, поэтому логично, что ей в голову пришла мысль обзавестись здесь жильем.

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