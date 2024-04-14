Суп из головы сёмги с пшеном

Вкусный и наваристый суп к обеду. В голове сёмги очень много хрящей и мясных частей, которые дают шикарный навар! Попробуйте такой суп, он очень вкусный! Вместо сёмги можно брать головы другой, более бюджетной рыбы, например горбуши или кеты.