Суп из головы сёмги с пшеном

Вкусный и наваристый суп к обеду. В голове сёмги очень много хрящей и мясных частей, которые дают шикарный навар! Попробуйте такой суп, он очень вкусный! Вместо сёмги можно брать головы другой, более бюджетной рыбы, например горбуши или кеты.
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