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Аналитики назвали города с самыми дешевыми и дорогими квартирами

Аналитики назвали города с самыми дешевыми и дорогими квартирами

В октябре городами с самыми дешевыми квадратными метрами во всех типах квартир на первичном рынке стали два города-миллионника — Самара и Воронеж, сообщили «Известиям» аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость».

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