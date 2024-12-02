Аналитики назвали города с самыми дешевыми и дорогими квартирами

В октябре городами с самыми дешевыми квадратными метрами во всех типах квартир на первичном рынке стали два города-миллионника — Самара и Воронеж, сообщили «Известиям» аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость».
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