Дефицит витамина С опасен для здоровья: эксперт Руфия Алиева назвала природный источник полезного вещества

Снижение умственной и физической работоспособности может быть первым признаком нехватки витамина С. Длительный дефицит этого важного элемента приводит к серьезным последствиям: воспалению волосяных фолликулов, ломкости волос, кровоточивости десен и даже цинге — заболеванию, вызванному хроническим недостатком витамина в организме.