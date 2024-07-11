Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Парка Горького

Первый этап работ завершится в этом году Парк Горького в Москве будет благоустроен. В этом году работы пройдут на Пушкинской набережной, где появятся павильоны с творческими коворкингами, сувенирными лавками, ресторанами и кафе, смотровые площадки и детские игровые зоны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии