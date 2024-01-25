Украина строит оборону по примеру линии Суровикина

Премьер-министр Украины рассказал об активном возведении мощной линии обороны.Глава правительства Украины Денис Шмыгаль в ходе брифинга со словацким коллегой Робертом Фицо сообщил о том, что ВСУ намерены обеспечить стабильность линии фронта при помощи трехуровневой линии обороны.