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Украина строит оборону по примеру линии Суровикина

Украина строит оборону по примеру линии Суровикина

Премьер-министр Украины рассказал об активном возведении мощной линии обороны.Глава правительства Украины Денис Шмыгаль в ходе брифинга со словацким коллегой Робертом Фицо сообщил о том, что ВСУ намерены обеспечить стабильность линии фронта при помощи трехуровневой линии обороны.

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Комментарии
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М
Малышок
Мимикрия в данном случае бессмысленна. Данные укрепсооружения уже ничем не помогут.
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12 час.

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