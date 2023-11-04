Фестиваль "Чудо Света" в Петербурге посвятили выставке "Россия"

В Санкт-Петербурге сегодня начинается традиционный фестиваль "Чудо Света". На этот раз он посвящен Дню народного единства и началу работы Международной выставки-форума "Россия", которая открывается на ВДНХ.
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