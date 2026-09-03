Транспортные полицейские Южного Урала и общественники приняли участие во втором этапе информационно-профилактической акции «Мы за Мир»

В период с 2 по 18 сентября 2026 года на территории оперативного обслуживания транспортной полиции Южного Урала проходит информационно-профилактическая акция «Мы за Мир», целью которой является формирование у граждан, в том числе молодежи, нетерпимости к экстремистской деятельности.
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