Транспортные полицейские Южного Урала и общественники приняли участие во втором этапе информационно-профилактической акции «Мы за Мир»

В период с 2 по 18 сентября 2026 года на территории оперативного обслуживания транспортной полиции Южного Урала проходит информационно-профилактическая акция «Мы за Мир», целью которой является формирование у граждан, в том числе молодежи, нетерпимости к экстремистской деятельности.