Депутат Чемерис: "Википедию" в России не запрещают благодаря свободе слова

Продолжение работы «Википедии» в России является наглядным свидетельством свободы слова в стране. Об этом заявила член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
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