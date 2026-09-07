Удивительный рост льда в Восточной Антарктиде за 2021–2023 годы объяснен аномальным потеплением океанов

Исследование обнаружило уникальное и устойчивое потепление в районе схода тропической западной части Тихого океана с восточными водами Индийского океана.
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