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Удивительный рост льда в Восточной Антарктиде за 2021–2023 годы объяснен аномальным потеплением океанов

Удивительный рост льда в Восточной Антарктиде за 2021–2023 годы объяснен аномальным потеплением океанов

Исследование обнаружило уникальное и устойчивое потепление в районе схода тропической западной части Тихого океана с восточными водами Индийского океана.

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