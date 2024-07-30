Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 894 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    В Германии сотни пиндосовских баз! Горбачёва повесить мало за вывод нашей армии из Германии. Ничего бы сейчас не было...В МИД Германии от...
  • Шеин Никита
    Неужели на эту тварь не найдется новый Меркадор? Ну никак не утихомирится стерва!Дизен: Лидеры ЕС ...
  • Владимир Алтайцев
    То  есть, СВО  тоже  надо прекратить?  Нам советчики  из  США  наххх не нужны!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Турция пригрозила...

На Украине допустили новые провокации

На Украине допустили новые провокации

Украина может пойти на новые провокации с «вторжениями» на территорию РФ, чтобы попытаться набрать «хорошие карты» перед мирными переговорами и для отчета перед Западом, заявил экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх