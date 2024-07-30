На Украине допустили новые провокации

Политика как она есть

Украина может пойти на новые провокации с «вторжениями» на территорию РФ, чтобы попытаться набрать «хорошие карты» перед мирными переговорами и для отчета перед Западом, заявил экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.