Мировое обозрение

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КНР призвал США соблюдать принцип одного Китая и обязательства по тайваньскому вопросу

КНР призвал США соблюдать принцип одного Китая и обязательства по тайваньскому вопросу

ПЕКИН, 27 окт – РИА Новости. Китай призывает США соблюдать принцип "одного Китая" и обязательств по тайваньскому вопросу и немедленно прекратить любые официальные контакты с островом, говорится в заявлении посольства КНР в Вашингтоне.

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