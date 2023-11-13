"Лучший танкист ВСУ" Гацанюк уничтожен в зоне СВО русскими военными

Русские солдаты уничтожили бойца ВСУ, которого на Украине называли "лучшим танкистом"Стало известно, что русским военнослужащим удалось уничтожить танк ВСУ вместе с находившемся в нём экипажем, которым управлял 39-ти летний Максим Гацанюк, часто мелькавший в украинских СМИ как "лучший танкист украинской армии".
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