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Daily Mail: США запретили Британии делиться своими разведданными с Украиной

Daily Mail: США запретили Британии делиться своими разведданными с Украиной

США запретили Великобритании передавать американские разведданные Украине. Об этом вечером 4 марта сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на эксперта по военной разведке Великобритании Фила Ингрэма.

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