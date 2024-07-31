Триатлонистки проплыли по Сене, Медведев сыграет против Оже-Альяссима: Олимпиада-2024, день 5. LIVE close 100% Aleksandra Szmigiel/Reuters В пятый день Олимпиады в Париже состоялась водная часть соревнований по триатлону на Сене.