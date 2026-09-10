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«Мы едины»: генсек НАТО Рютте пообещал ещё больше сделать для Украины

«Мы едины»: генсек НАТО Рютте пообещал ещё больше сделать для Украины

Генсек НАТО Марк Рютте посетовал, что Россия пытается разделить Североатлантический альянс и Украину и вынудить Запад прекратить поддерживать Киев.

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