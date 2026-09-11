Памятник легендарному хоккеисту Владимиру Петрову открыли в Красногорске

В Красногорске на территории Академии хоккея имени Петрова при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева установили памятник нападающему ЦСКА и сборной СССР, двукратному олимпийскому чемпиону и девятикратному чемпиону мира Владимиру Петрову.