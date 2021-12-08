Т-Р-Инфо

25 627 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Морозов
    Две трети против!??? Похоже по данным того же беспристрастного ВЦИОМ.. Реально 90% против. Также как и рейтинг ЕдРесн...Вторая пенсионная...
  • Владимир Eвтушенко
    500 миллиардов  долларов  это  37 триллионов  рублей. И  ты  всерьёз, неуч, считаешь, что  народ  РФ  может отыскать ...Два человека убит...
  • Владимир Eвтушенко
    Тупой  ты.защитник  подонка.Два человека убит...

Шушкевич 30 лет спустя: Я не ожидал развала СССР, встречаясь с Ельциным в Беловежской пуще

Шушкевич 30 лет спустя: Я не ожидал развала СССР, встречаясь с Ельциным в Беловежской пуще

Подписание соглашения о прекращении существования СССР и создании Содружества Независимых Государств (СНГ) в 1991 году стало полной неожиданностью для председателя Верховного совета Белорусии Станислава Шушкевича, 8 декабря сообщает портал «Лента.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх