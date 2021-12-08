Шушкевич 30 лет спустя: Я не ожидал развала СССР, встречаясь с Ельциным в Беловежской пуще

Подписание соглашения о прекращении существования СССР и создании Содружества Независимых Государств (СНГ) в 1991 году стало полной неожиданностью для председателя Верховного совета Белорусии Станислава Шушкевича, 8 декабря сообщает портал «Лента.
Подписание соглашения о прекращении существования СССР и создании Содружества Независимых Государств (СНГ) в 1991 году стало полной неожиданностью для председателя Верховного совета Белорусии Станислава Шушкевича, 8 декабря сообщает портал «Лента.
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