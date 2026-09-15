Завтра похолодание до +8 градусов ночью

Завтра утром станет прохладнее, всего +8 градусов. А днём будет чуть теплее, до +16. Не пропусти изменения!Сегодня, 15 сентября, дневная температура воздуха составляет +18 градусов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ГЕРОФАРМ сделал у...
- ГЕРОФАРМ скоррект...
- ГЕРОФАРМ скоррект...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым