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Ивановские новости

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Завтра похолодание до +8 градусов ночью

Завтра похолодание до +8 градусов ночью

Завтра утром станет прохладнее, всего +8 градусов. А днём будет чуть теплее, до +16. Не пропусти изменения!Сегодня, 15 сентября, дневная температура воздуха составляет +18 градусов.

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