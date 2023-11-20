Загвоздка в реале. Эксперт Кувалин раскрыл, на что тратят рупии и боливары

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Национальную валюту других государств, которая скопилась на счетах российских-компаний экспортеров, можно потратить на товары в странах-партнерах, инвестиции в иностранные ценные бумаги или при расчетах в туристической сфере.