Своими силами: как развивается производство автокомпонентов в России

Как продвигается импортозамещение комплектующих? Что уже начали выпускать, что планируется и есть ли в автопроме скрытые темы, о которых мы мало знаем? Об этом Максим Кадаков, главный редактор медиаресурса «За рулем», побеседовал с Денисом Ендачевым, исполнительным директором по информационным и интеллектуальным системам ФГУП «НАМИ».
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