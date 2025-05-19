Своими силами: как развивается производство автокомпонентов в России

Как продвигается импортозамещение комплектующих? Что уже начали выпускать, что планируется и есть ли в автопроме скрытые темы, о которых мы мало знаем? Об этом Максим Кадаков, главный редактор медиаресурса «За рулем», побеседовал с Денисом Ендачевым, исполнительным директором по информационным и интеллектуальным системам ФГУП «НАМИ».