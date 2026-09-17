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Нижегородская правда

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Юрист Федорова сказала, как вернуть часть денег за билет на поезд

Юрист Федорова сказала, как вернуть часть денег за билет на поезд

В ряде случаях пассажиры имеют право требовать уменьшения стоимости проезда в поезде. В частности, это возможно, если во время поездки возникли проблемы с оборудованием вагона.

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