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Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области

Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области

Российское Минобороны опубликовало кадры, на которых запечатлен момент уничтожения операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" нескольких единиц бронетехники вторгшихся в приграничный район Курской области боевиков киевского режима.

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