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«Тоттенхэм» догнал «Арсенал» по количеству домашних поражений на текущих стадионах, хотя переехал на 13 лет позже

«Тоттенхэм» догнал «Арсенал» по количеству домашних поражений на текущих стадионах, хотя переехал на 13 лет позже

В английской Премьер-лиге зафиксирован статистический парадокс, наглядно иллюстрирующий проблемы «Тоттенхэма» с результатами на родном стадионе.

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