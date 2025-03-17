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Царьград

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Репутация испорчена: Американцы перестали доверять демократам

Репутация испорчена: Американцы перестали доверять демократам

Репутация Демократической партии США серьёзно испорчена. Подобного не было с 1990 года. Опрос показал, что американцы перестали доверять "ослам".

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