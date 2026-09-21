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Новости Тамбова

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Для тамбовских школьников стартует осенняя сессия уроков по финансовой грамотности

Для тамбовских школьников стартует осенняя сессия уроков по финансовой грамотности

Тамбовские школьники и студенты колледжей смогут повысить свою финансовую грамотность в рамках осенней сессии онлайн-уроков.

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