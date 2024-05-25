🔔Трогательный день сегодня: во всех школах Новоаннинского района- выпускники услышат свой последний звонок.
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🔔Трогательный день сегодня: во всех школах Новоаннинского района- выпускники услышат свой последний звонок.