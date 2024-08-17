Ещё раз поднимете голову - будем стрелять на поражение

Житель Курской области о походе по занятой боевиками местности Житель села Заолешенка, которое находится в 7,5 км от украинской границы и в 1,5 км до города Суджи, рассказал о своём вынужденном пешем походе по занятой боевиками местности.
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