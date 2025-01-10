Бронегруппа гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из крымской Феодосии группировки войск "Север" уничтожила группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), прятавшуюся в опорнике в приграничье Курской области.
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