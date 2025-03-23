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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ингрид Тандревольд: «Не нахожу мотивации для нового года тренировок. Я проделала так много работы в прошлом году, но получила очень мало отдачи»

Норвежская биатлонистка заняла 55-е место в спринте и 39-е в гонке преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене.

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