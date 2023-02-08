Омбудсмен Чувашии встретился с женщинами-предпринимателями

Бизнес-омбудсмен Чувашии 2 февраля 2023 года в Чебоксарах участвовал в проведении круглого стола «Вдохновляющий интенсив для женщин-предпринимателей», инициированного общественной организацией «Союз женщин Чувашии» и региональным отделением общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса».