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Омбудсмен Чувашии встретился с женщинами-предпринимателями

Бизнес-омбудсмен Чувашии 2 февраля 2023 года в Чебоксарах участвовал в проведении круглого стола «Вдохновляющий интенсив для женщин-предпринимателей», инициированного общественной организацией «Союз женщин Чувашии» и региональным отделением общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса».

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