Собянин: В Москве работают 350 заслуженных тренеров России

Мэр поздравил тренеров с их профессиональным праздником Сегодня вся страна отмечает День тренера. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем тренера и выразил признательность всем, кто трудится в этой важной сфере.
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