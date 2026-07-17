Партия доказавших свою эффективность в зоне СВО ПТРК «Корнет» поступила в войска В войска поступила очередная партия противотанковых комплексов «.
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Партия доказавших свою эффективность в зоне СВО ПТРК «Корнет» поступила в войска В войска поступила очередная партия противотанковых комплексов «.
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